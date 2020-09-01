В краснодарской школе за парты сели ученики 32 первых классов

Классы с первоклашками обозначены буквами и цифрами Фото: Артем ФИЛАТОВ

1 сентября в краснодарской школе № 71 первый звонок прозвенел для учеников 32 первых классов. Но учебный процесс от такого количества юных школьников в этом учебном заведении не пострадает. 71-ая школа - настоящий образовательный центр с пятью корпусами. Их площадь позволяет всем классам выделить свой кабинет и организовать для первоклашек первую смену.

Букв для обозначения первых классов в школе, правда, не хвалило. Им присвоены буквенные обозначения в сочетании с цифрами.

- В здании школы по улице Карякина первым классам присвоены буквы от «а» до «м», а по улице Байбакова от «а2» до «ф2», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, еще одним рекордсменом стала школа №11 в Краснодаре. Здесь за парты в первый раз сели сразу 22 первых класса. А в общем 1 сентября в школы краевого центра пошли более 18,5 тысяч первоклассников, а за парты сели более 160 тысяч учащихся.