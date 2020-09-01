У жителя Кубани за долги по налогам арестовали «Мерседес»

Фото пресс-службу УФССП РФ по краю

Инцидент произошел в Успенском районе. Местный житель накопил по налогам 100 тысяч рублей, а отдавать не торопился, говорил: нет денег. Тогда к взысканию пришлось подключиться приставам.

- Гражданин не доплатил государству 100 тысяч рублей налогов. А приставы нашли в собственности «Mercedes-Benz» 2015 года выпуска. Но когда приехали к нему домой, он утверждал, что машина принадлежит брату. Проверить информацию не удалось, из-за того что автомобиля во дворе не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

А позже судебный пристав увидела должника на этом «Мерседесе» возле продуктового магазина. Объяснить свое поведение он не смог. Поэтому машину сразу же описали и арестовали. Мужчина не захотел становиться пешеходом и на следующий день погасил стотысячную задолженность в полном объеме.