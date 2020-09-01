В Гулькевичском районе капитально отремонтировали больницу

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ремонт сделали в больнице Отрадо-Кубанского сельского поселения. Здесь проживают около 8 тысяч человек, все они лечились в Гулькевичской ЦРБ. После модернизации сельского медучреждения главную больницу удалось разгрузить.

- На ремонт Отрадо-Кубанской больницы ушло 27 миллионов рублей. Отделочные работы и замену коммуникаций провели по госпрограмме «Развитие здравоохранения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В здании медучреждения обновили фасад, крышу, сделали внутреннюю отделку больницы и заменили все инженерные коммуникации. Также в кабинетах и палатах установили новое оборудование и мебель.

- Больница получила новый аппарат УЗИ, автоклав, два аппарата для физиотерапевтического кабинета, гинекологическое кресло, – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.