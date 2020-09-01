Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 1 сентября увеличилось на 86

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 1 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 86 новых случаев заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 90 лет. Коронавирус выявили в 17 районах Кубани.

- В Краснодаре заболели 34 человека, девять человек заразились в Тихорецком районе. По восемь случаев зафиксировано в Сочи и Туапсинком районе, четыре пациента с COVID-19 выявили в Славянском районе. По три заболевших в Новороссийске, Горячем Ключе, Ейском и Выселковском районе. По два пациента получили положительные результаты на коронавирус в Анапе, Геленджике и Динском районе, по одному – Темрюкском, Белореченском, Красноармейском, Новопокровском и Калининском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди инфицированных четверо детей от 7 до 16 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что коронавирусом заболел и мэр Краснодара Евгений Первышов. Он из больницы записал видео.