В День знаний в Краснодаре открылись две новые школы

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1 сентября в краевой столице свои двери распахнули две новые школы. Учебный процесс начался на Красных Партизан ¼, здесь в районе ЖК «Светлоград» открылась школа на 1100 мест. Также заработала начальная школа «Перспектива» на 200 мест, ее создали в Пашковском жилом массиве на базе центра дополнительного образования по улице Садовой,11.

- В новых школах прошли первые линейки. Школа в ЖК «Светлоград» набрала уже 1000 учеников, 155 из них — первоклассники. А в начальной школе «Перспектива» малыши смогут посещать кружки и секции раннего развития, робототехники, изучения компьютерной грамотности и иностранных языков, хореографии и прикладного творчества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В этом году в краевом центре планируют достроить еще три больших школы: на улицах Марины Цветаевой, Изобильной, и в поселке Берёзовый. Также откроется новый корпус к существующей 92-й гимназии на улице Пионерской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 сентября больше все первоклашек пошли в 71-ую школу – 32 первых класса.