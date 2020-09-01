Жителя Краснодара, убившего свою жену, искали месяц

Назначена судебно-медицинская экспертиза

61-летний мужчина и 59-летняя женщина были в разводе, но продолжали жить вместе. Соседи часто слышали ссоры. Но один из конфликтов стал для бывших супругов последним.

- По версии следствия, бывшие супруги проживали в одном из домов в садовом товариществе «Кубаночка». В двадцатых числах июля между ними произошла ссора. Мужчина нанес не менее одного удара предметом в область головы, убив ее. После чего скрыл тело женщины во дворе дома, а сам сбежал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сначала родные подумали, что женщина пропала и написали заявление об исчезновении. Потом следователи установили, что ее убили, а к преступлению причастен муж. Мужчину объявили в федеральный розыск. Он был задержан только через месяц, в августе.

- Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в краевом СК.