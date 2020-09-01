На Кубани четыре новых школы приняли первых учеников

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре первый звонок первый раз прозвенел в школе №16 на улице Красных партизан. На ее строительство потратили почти 750 миллионов рублей.

- Новую краснодарскую школу оснастили компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными панелями, цифровыми лабораториями по всем предметам. Здесь есть зал хореографии, комната психологической разгрузки, спортплощадка, детский городок. А для детей с ограниченными возможностями здоровья в здании установлен лифт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Стоит сказать, что в Краснодаре также открыли 1 сентября новую начальную школу в Пашковском жилом массиве.

Также свои двери открыла гимназия № 6 в Сочи. В отремонтированном корпусе будут заниматься ученики 5-11 классов, теперь места хватает, чтобы организовать учебный процесс в одну смену.

В Анапе первых учеников приняла школа №6. На строительство здания было выделено почти 280 миллионов рублей. А в Новороссийске в День знаний открылась школа №24. На возведение объекта ушло 325 миллионов рублей.