ВТБ Мобайл удвоит сумму на счете своих абонентов в сентябре

Теперь для новых абонентов подключение к ВТБ Мобайл стало еще выгоднее – первый платеж за мобильную связь будет удвоен.

Принять участие в акции «Удвоение платежа» смогут новые абоненты ВТБ Мобайл, которые активируют SIM-карту в период с 1 по 30 сентября 2020 года. Далее следует внести первоначальный платеж за услуги связи, в том числе с использованием бонусов в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус». По платежам до 1 тысячи рублей ВТБ Мобайл удвоит сумму на счете абонента.

«Сегодня количество абонентов ВТБ Мобайл превышает 100 тысяч человек. Сейчас мы наблюдаем стабильный ежемесячный рост новых подключений. Во многом это связано с тем, что клиенты получают максимум преимуществ от объединения мобильных и банковских сервисов. Мы хотим, чтобы абонентам ВТБ Мобайл было не только удобно пользоваться услугами мобильной связи, но и выгодно. Поэтому в сентябре мы удвоим все первые платежи за связь у новых абонентов, даже при пополнении счета бонусами программы лояльности ВТБ», - отметил Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ Мобайл, оператор мобильной связи ВТБ, предлагает выгодные тарифы на мобильную связь с возможностью бесплатного тест-драйва в течение первого месяца подключения и возможностью оплаты услуг бонусной валютой программы «Мультибонус». Клиентам доступны безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, бесплатный доступ к приложению банка ВТБ Онлайн даже за границей и отсутствие непредвиденных списаний и платных подписок.

Подключиться к ВТБ Мобайл можно с сохранением своего номера. Абонент при этом получит в виде бонуса за переход 1000 рублей на свой лицевой счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер.

ВТБ Мобайл запущен в сентябре 2019 года. Сегодня получить SIM-карту оператора ВТБ можно в любом офисе банка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл даже при нулевом балансе. Подробная информация на сайте vtbmobile.ru.