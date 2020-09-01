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Жертвами аварии в Сочи стали два человека

Тела из машины деблокировали спасатели
Галина КопыловаГалина КопыловаГалинаКопылова
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Точные причины случившегося выясняются

Точные причины случившегося выясняются

Смертельная авария произошла на курорте 31 августа около трех часов дня в районе 12-километра автодороги по улице Пластунской. По предварительным данным, 45-летний мужчина на «Ссанг Йонг» на закругленном участке дороги выехал на встречку и влетел в две машины «Рено». В результате ДТП погибли два человека.

- Жертвами аварии стали двое пассажиров «Рено». 37-летний водитель этого же «Рено» и 34-летний пассажир другого «Рено» были госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Три человека оказались зажатыми в искореженных машинах, их пришлось деблокировать спасателям. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.

На дорогах Краснодарского края 31 августа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 17 ДТП, в которых шесть человек погибли и 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

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