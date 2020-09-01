Мишустин и Кондратьев посетили КубГТУ

Михаил Мишустин приехал в Краснодарский технический университет. Фото: t.me/kondratyevvi

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал в Краснодар сегодня, 1 сентября. Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он посетил здание КубГТУ.

- Здесь он планирует пообщаться со студентами, познакомиться с проектами и разработками молодых ученых. Также осмотрит образовательный эколого-аналитический центр «Аналит», - сообщается на официальной странице главы Кубани в соцсети.

Напомним, в программе визита Михаила Мишустина встречи со студентами, учеными и предпринимателями Кубани. В поездке примут участие Министр финансов Антон Силуанов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Шадаев, Министр науки и высшего образования Владимир Фальков, представители министерств и ведомств.