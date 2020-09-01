«Новые Люди»: Патриотизм — это не просто красивое слово

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Партия «Новые люди» не так давно появилась в Краснодаре. Однако уже многие жители города поддержали запрос на обновление и приход в политику новых лиц. Главное отличие Новых людей в том, что они идут политику без обещаний, а с реализованными проектами.

Так, кандидат в Городскую Думу Краснодара Сергей Кусмаков с командой единомышленников создали общественное движение ПОСТ №1 для объединения почетных караулов России.

Сергей Кусмаков - организатор ученического, студенческого, молодежного самоуправления в крае, провел главные молодежные события Кубани - форумы, слеты, конференции. Содействовал в профориентации и трудоустройстве более 1000 молодых людей. С командой единомышленников учредили общественное движение «ПОСТ №1», консолидировали информацию о Почетных караулах всех регионов России на сайте postrf.ru, провели первую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Идея патриотического воспитания подрастающего поколения».

России на 2020 год насчитывается 9 городов-героев и 45 городов воинской славы. В некоторых из них еще со времен СССР сохранились посты №1. Школьники в военной форме с охолощенным оружием несут службу у Вечных огней и монументов, воздвигнутых в честь павших героев, защитивших Россию и мир от коричневой чумы фашизма. Где-то вахта памяти длится круглогодично, где-то почетный караул выставляется во время великих праздников, связанных с историческими датами.

-В нашей стране насчитывается всего чуть более 500 Вахт памяти «Пост №1», - говорит Сергей Кусмаков. - Из них постоянно действующих — около 10 процентов. А всего в России около 2300 муниципальных образований, где есть памятники героям Великой Отечественной войны. Зачастую они находятся в печальном состоянии, нуждаются, как минимум, в косметическом ремонте и охране, не говоря уже о придании им особого статуса.

Мой проект - «Пост №1», позволяет привлечь внимание к этим воинским мемориалам, сохранить их. А кроме того, создать просветительское пространство, где молодые люди могут чувствовать свою сопричастность к истории и культуре России.

Сергей уверен, что создание единой общественной организации на всей территории страны позволит более эффективно организовать государственную молодежную политику и воспитать настоящих патриотов.

- Очевидно, что в военные годы была единая задача и единое братство, - рассказывает Сергей. - Что нам мешает сейчас, в мирное время, совершать дружеские поездки и обмениваться опытом? Это можно делать в рамках России. Почему школьники, к примеру, Краснодара не могут посетить столицу и отстоять там вахту памяти? Краснодарские ребята узнали бы больше о битве за Москву, побывали на Мемориале Неизвестного солдата.

К слову, на сегодняшний день отделения движения действуют Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях, республике Северная Осетия. В ближайшее время к движению присоединятся еще несколько городов.

В числе социальных проектов, которые Сергей Кусмаков со своей командой реализует в рамках общественного движения Пост №1, есть несколько особенно значимых. Например, Всероссийская научно-исследовательская конференция по исследованию патриотизма и практик патриотического воспитания. В 2020 году проведение конференции запланировано на осень. Тема уже известна «Система патриотического воспитания подрастающего поколения: основные проблемы и перспективы формирования».

- Создание и развитие Движения представляет собой первый шаг, направленный на повышение общественной активности подрастающего поколения, - резюмирует активист «Новых Людей». - Какими бы громкими не были эти слова, но я считаю очень важным укреплять национальное единство нашей Родины. А молодёжная политика должна ставить своей целью воспитать настоящих патриотов, которые будут помнить о подвиге ветеранов не только 9 мая.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».