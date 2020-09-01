В Сочи предупредили об адской жаре

Температура воздуха раскалится до 37 градусов

В первые дни осени в курортный город Сочи пришла сильная жара.

- По данным Гидрометцентра 2-4 сентября температура воздуха в городе раскалится до 37 градусов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в эти дни из-за большой вероятности природных пожаров, огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты. Всю информацию в ведомстве продублировали в смс-рассылке.

В связи с этим жителей просят не разжигать костры и оставлять после себя мусор на природе. Сигнализировать в МЧС по номеру телефона 101, если вы заметили огонь в лесу или в поле.

Кроме того, выходить из дома в зной тоже не стоит. Врачи не советуют находиться под прямыми лучами солнца с 12 до 16 часов. Это может быть опасно для здоровья.