ВТБ Лизинг поставит Почте России 116 КамАЗов

Компании будут переданы седельные тягачи, изотермические фургоны и изотермические полуприцепы. Техника поставляется на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Общая сумма договора составит 840 млн. руб.

Обновление автопарка поможет Почте России удовлетворять растущий спрос на курьерские услуги, а также сократить время доставки отправлений и посылок до получателей. ВТБ Лизинг представил наиболее привлекательное предложение по поставке данной техники в рамках конкурсных процедур Почты России и был выбран в качестве финансового партнера для обновления автопарка. В рамках данного договора планируется также получение субсидии по программе льготного лизинга Минпромторга России.

ВТБ Лизинг сотрудничает с Почтой России с 2010 г. и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объемы сотрудничества были существенно увеличены, было совершено две крупных сделки, и в настоящий момент количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составляет 272 единицы. В мае текущего года партнеры также договорились о поставках 1162 автомобилей Lada Largus в лизинг на пять лет. Общая сумма договора по этому договору - 1,2 млрд руб.

«Мы рады развитию нашего взаимодействия с Почтой России и рассчитываем на его дальнейшее укрепление. ВТБ Лизинг является одним из лидеров рынка: мы стараемся предлагать максимально эффективные финансовые решения для обновления и модернизации автопарков и оборудования, а также и запуска новых проектов. Российские представители бизнеса все больше понимают преимущества использования лизинга как инструмента для реализации таких планов. За счет налоговых льгот и возможности получить субсидии по целому ряду госпрограмм интерес к продукту растет», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.