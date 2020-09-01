Мэрия Краснодара подписала итоговый Генплан

Депутаты будут знакомиться с документом уже завтра, 2 сентября Фото: Александр РАЙКО

Сегодня, 1 сентября, итоговый проект Генплана кубанской столицы подписал исполняющий обязанности главы города Виталий Косенко. Теперь документ полностью готов к рассмотрению депутатами городской думы. Уже завтра, 2 сентября, они ознакомятся с ним.

- К нам поступило более пяти тысяч предложений по улучшению Генплана, - сообщили в мэрии Краснодара. - Мы благодарны всем за активность, неравнодушие, готовность участвовать в развитии города.

Параллельно «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (г. Санкт-Петербург) учитывал рассмотренные комиссией предложения и вносил соответствующие изменения в проект.

Напомним, анализ территории города позволил выполнить аэрофотосъемку участков, поставленных на кадастровый учет. В итоге эксперты Института выявили несколько проблем: нехватка социальных объектов – школ, больниц, учреждений культуры и спорта; острая загруженность дорог; износ сетей; недостаточное озеленение Краснодара.