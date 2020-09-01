Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ – «Самая выгодная карта» по версии Finaward 2019

Дипломом «Самая выгодная карта» была отмечена карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ.

Вручение наград состоялось в рамках X Церемонии награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли. Организатором премии выступает журнал «Банковское обозрение».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кэшбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.