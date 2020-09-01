Вениамин Кондратьев: эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае стабильная

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эпидситуацию в крае продолжают контролировать санитарные врачи. По последним данным, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 198,9. Вспышек новой коронавирусной инфекции в районах не регистрируют.

- Что касается эпидемиологической обстановки, я считаю ее стабильной в крае, - сообщил во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В целом выявлено 11 224 заболевших, из них 82% - уже выздоровели.

По словам главы региона, это хороший показатель, а значит - устойчивая ситуация в регионе.

Кроме того, Вениамин Кондратьев отметил, что власти региона применяют все необходимые меры, рекомендованные Роспотребнадзором, для сохранения стабильности эпидситуации.

- Коечный фонд в крае составляет 4 289 мест, из них 30% остаются свободными, - уточняет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В больницах региона находится 538 аппаратов ИВЛ, из которых 80% не задействованы.