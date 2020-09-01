В Краснодаре рассмотрели все замечания жителей к новому Генплану

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В Краснодаре комиссия по землепользованию и застройке завершила рассмотрение замечаний и предложений к проекту Генплана, поступивших в ходе общественных обсуждений. Всего от горожан поступило 5490 обращений. По каждому из них дана рекомендация - принять или отклонить.Предложения, которые рекомендовали принять, параллельно вносили в проект Генплана.

— Завершен важный этап в работе над главным градостроительным документом Краснодара, который определит его развитие на ближайшие десятилетия. Обсуждение шло максимально открыто и масштабно. Мы благодарны всем за активность, неравнодушие, готовность участвовать в развитии города, — сказал председатель комиссии по землепользованию и застройке, заместитель главы Краснодара Александр Нарижный.

Ожидается, что документ примут на внеочередном заседании 2 августа, итоговый проект подписал исполняющий обязанности главы Краснодара Виталий Косенко.