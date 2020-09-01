Мишустин пообещал помочь Кубани с закупкой машин скорой помощи

Михаил Мишусти пообещал помочь с покупкой машин скорой помощи в крае. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил ряд проблем региона во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Так, к примеру, возросла нагрузка на систему здравоохранения региона из-за угрозы распространения коронавируса.

– На весь край у нас 663 автомобиля «скорой». Почти половина из них - старше пяти лет. Приходится задействовать автомобили из районов, чтобы доставить больных в госпитали. Нам необходимо пополнение этого автопарка. Просим вашего содействия, – обратился к Мишустину Вениамин Кондратьев.

Между тем, ситуация во время пандемии остается стабильной. Все 21 COVID-госпиталя функционируют и ни один, по словам главы региона, не закрылся.

Михаил Мишустин пообещал помочь приобрести новые автомобили скорой помощи.

- Соответствующие решения будут приняты. От этого зависят жизни людей, - сказал он.