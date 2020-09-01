Вениамин Кондратьев на встрече с премьером попросил отремонтировать канализацию на курортах

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сегодня, 1 сентября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил включить ремонт инфраструктуры в курортных городах в нацпроект по туризму.

Он отметил, что существующие коммуникации проложены в том же Геленджике в 80-х годах и с тех пор им нужна модернизация. - Сейчас пока можно отремонтировать то, что есть. Но если этим не заняться , то придётся все строить заново, - сказал он на встрече с премьером. - Уже этим летом мы столкнулись с перебоями электроэнергии и водоснабжение. По приезде в Москву Михаил Мишустин пообещал обсудить эту возможность с ответственным вице-премьером Дмитрием Чернышенко. - Краснодарский край - главная здрвница страны, проблемы ее необходимо решать сообща, - добавил он.