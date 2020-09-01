В документах указали 780 тысяч, а рабочим заплатили 30: В Адыгее чиновника обвиняют в пособничестве в мошенничестве

Сергей Кондратенко Фото: admingsp.ru

Следователи рассказали подробности громкого уголовного дела, которое расследуется в республике. Еще в конце июля 2020 года был задержан глава станицы Гиагинской Сергей Кондратенко, а в качестве подельника в материалах фигурирует предприниматель и по совместительству районный депутат.

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств. Деньги изначально выделяли на благоустройство Вечного огня и прилегающего парка.

- По версии следствия, летом прошлого года глава Гиагинского сельского поселения заключил с подрядчиком, депутатом райсовета, фиктивные договоры, - говорят в СУ СК по Адыгее. - По документам должны быть выполнены работы по благоустройству территории памятника и парка возле него в станице.

При этом в актах приемки работ были серьезно завышены объемы и стоимость.

Подозреваемым благодаря этому удалось похитить более 780 тысяч рублей, считают следователи. Хотя на самом деле работы выполнили другие люди всего за 30 тысяч рублей.

Во время расследования оказалось, что к преступлению причастен и заместитель главы администрации Гиагинского района. Ему предъявили обвинение.

- Обвиняемый, будучи осведомленным о том, что работы по валке деревьев и корчеванию пней на территории Вечного огня и прилегающего парка были фактически выполнены не предпринимателем, - говорят в СУ СК по Адыгее. - Но все же он составил от имени Главы муниципального образования и предпринимателя проекты фиктивных договоров на выполнение указанных работ.

Раскрыть аферу удалось сотрудникам УФСБ России по Республике Адыгея. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.