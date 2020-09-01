В Сочи не будут отключать газ 2 сентября Фото: Юлия БАРАНОВА

Жители Сочи ждали 2 сентября как дня «Х». АО «Сочигоргаз» предупредил плановых профилактических и ремонтные работах оборудования с полной остановкой газораспределительной сети курорта. Это значит, без голубого топлива на целый день должны были остаться Центральный, Хостинский и Лазаревский районы. Но, к радости сочинцев, ремонт перенесен на более поздний срок.

- О сроках проведения ремонтно-профилактических работ Майкопским линейным производственным управлением магистральных газопроводов – филиалом ООО «Газпром трансгаз Краснодар», которые коснуться Сочи, будет сообщено дополнительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО «Сочигоргаз».

Напомним, что в Сочи проложены около 2,5 тыс. км газопроводов. На газе работают 133 котельные курорта и 18 промышленных предприятий.