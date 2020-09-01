Жители Краснодара готовы накопить на высшее образование около 350 тыс. рублей

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37% жителей Краснодара, намеренных платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить средства на это за счет накоплений. В среднем жители столицы Кубани готовы накопить на эти цели 346,6 тыс. рублей, выяснила дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса жителей российских городов накануне Дня знаний.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего. Исследование показало, что жители Краснодара, готовые платить за образование, согласны тратить на него в среднем 90,6 тыс. рублей в год.

- Тем родителям, которые принимают решение сформировать накопления на образование ребенка, важно начинать откладывать деньги как можно раньше. В этом случае семья не будет ограничена во времени, что позволит делать небольшие, но регулярные взносы без ущерба для качества жизни. Решить задачу формирования детского капитала помогут программы накопительного страхования, взносы по которым могут начинаться от 2 000 рублей. При этомна протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Краснодаре, - сообщила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

80% участников опроса уверены, что образование — это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.