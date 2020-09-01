В Туапсе прокуратура выявила сброс сточных вод в Черное море Фото: Юлия БАРАНОВА

В Туапсе прокурорская проверка выявила поврежденный глубоководный выпуск, через который сточные воды попадают в Черное море. Канализационную трубу эксплуатирует МУП «ЖКХ города Туапсе».

- Таким образом, нарушается санитарно-эпидемиологическое законодательство. К сожалению, на данный факт местные власти долгое время не обращали внимания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Туапсинский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. До конца 2020 года необходимо устранить нарушения.

Ранее «Комсомолка» писала, что жилой комплекс в центре Сочи сбрасывал фекальные стоки в городскую ливневку.