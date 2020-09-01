Президент РФ поздравил главу Кубани с юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Напомним, что глава региона отмечает 1 сентября 50-летие.

– Уверен, что ваши высокие деловые качества и солидный опыт – будут и впредь востребованы – в интересах социально-экономического развития региона, благополучия людей, – говорится в поздравлении Президента РФ.

Кроме того, Вениамин Кондратьев получил поздравления от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, Патриарха Кирилла, первого замруководителя администрации Президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова и многих других политических и общественных деятелей страны.

- Не мог оставить без ответа многочисленные поздравления с юбилеем. Спасибо за теплые, добрые слова и пожелания. Для меня очень важна ваша поддержка, - сказал губернатор Кубани.