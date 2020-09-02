В Краснодаре заменили кровлю на 33 многоэтажках

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В краевом центре обновляют дома: меняют кровлю, лифты, инженерные коммуникации, обновляют фасады. В этом году планируется отремонтировать 242 дома.

- В этом году капремонт уже сделан 149 многоквартирных домах краевой столицы, и уже получены положительные заключения экспертизы. Осталось обновить 93 дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рабочие заменили кровлю на 33 домах, обновили семь фасадов, отремонтировали 377 лифтов. Также в шести домах в течение года заменили инженерные коммуникации.

По данным мэрии, специалисты уже начали капремонт еще в 53 домах. Работы проводятся здесь подобные.

А вот в 2021 планируется отремонтировать 246 многоквартирных домов – на 4 дома больше, чем в этом году.