«Матом не ругался»: Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за удаление после игры с «Ростовом»

Мурад Мусаев был удален за аплодисменты в адрес Сергея Карасева Фото: кадр из трансляции на канале "МатчТВ!".

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не сможет руководить своей командой со скамейки во время выездного матча против «Ротора» в седьмом туре РПЛ. Он дисквалифицирован на одну игру за удаление после встречи с «Ростовом» (1:1).

- В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Мусаеву М. (ФК "Краснодар" г. Краснодар) дополнительную дисквалификацию кроме автоматической, - говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Мурад Мусаев был удален уже после финального свистка. Тренер подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву, бросил несколько фраз и демонстративно поаплодировал. Судья показал специалисту красную карточку.

В своем рапорте после матча Сергей Карасев указал, что Мурад Мусаев не использовал ненормативную лексику, поэтому тренер отбудет только автоматическую дисквалификацию на один матч.