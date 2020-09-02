После пожара в заповеднике «Утриш» возбудили дело о халатности

Следствие продолжается

После масштабного природного пожара под Анапой, где сгорели уникальные реликтовые леса и погибли сотни видов животных и насекомых, в отношении директора заповедника возбудили уголовное дело о халатности.

- Директор заповедника ненадлежащим образом организовал контроль над сотрудниками. Руководство не обеспечило соблюдение установленного режима посещения заповедника, были нарушены все правила противопожарной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также в ведомстве добавили, что в заповеднике находилась незаконная туристическая стоянка, где отдыхающие жгли костры, которые в этой местности разводить категорически запрещено.

«Комсомолка» сообщала, что директора еще обвиняют в том, что он не предпринял никаких мер, чтобы ликвидировать или купирования очаги возгорания на территории заповедника.

Напомним, что после пожара в Утрише губернатор Кубани намерен закрыть заповедник навсегда.