В Краснодаре благоустроят Городской сад «Карасунский»

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В краевом центре наметили планы по развитию Комсомольского микрорайона на ближайшие два года. Здесь продолжат ремонт дорог, благоустройство зелёных зон, возведение социальных объектов.

- В школе № 37 по улице Сормовской, 169 начали строить спортивное ядро для занятий на открытом воздухе. Здесь сделают две прямые беговые дорожки, поле для мини-футбола, комбинированную площадку для баскетбола и волейбола, зону для воркаута. А на территории школы № 20 планируют возвести спортивный комплекс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На 2022 год запланирована масштабная реконструкция Городского сада «Карасунский». Он находится на пересечении улиц Сормовской и 30-й Иркутской Дивизии.

Также через два года планируют приступить к строительству автомобильной дороги по улицы 4-й проезд Тихорецкий от Тихорецкой до Лизы Чайкиной, включая строительство путепроводов через железнодорожные пути.