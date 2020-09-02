Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 2 сентября увеличилось на 88

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 88 человек.

За последние сутки в России выявлено 4952 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 5464 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 64 пациента, всего в регионе выздоровели 9377 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 сентября. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. В ближайшее время в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима