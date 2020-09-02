Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 сентября 2020: В Краснодаре COVID-19 подтвердился у 36 человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 сентября стало известно, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае вновь увеличилось. В регионе плюс 88 инфицированных. Оперштаб региона опубликовал подробные данные о новых случаях заражения.

В Краснодаре COVID-19 подтвердился у 36 человек. В Новороссийске заболели восемь пациентов, в Динском районе – пять, в Горячем Ключе – четыре человека.

- В Сочи зарегистрированы три случая заболевания, в том числе у 13-летнего подростка, - сообщают в оперштабе края. - По три случая также выявлено в Северском, Абинском, Калининском районах.

Двое зараженных зафиксированы в больницах Туапсинского, Темрюкского, Выселковского, Кущевского, Павловского, Апшеронского, Усть-Лабинского и Гулькевичского районах.

- По одному заболевшему в Анапе, Геленджике, Ейском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Тихорецком районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Под наблюдением в поликлиниках остаются 3943 человека. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11382 пациентов.

9377 пациентов выздоровели, при этом 64 человека выписали за последние сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались двое.

- 29 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве региона. - пять пациентов – на ЭКМО в краевой больнице №1.