В Сочи пограничники задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Теперь задержанным занимается полиция

В городе-курорте через пункт пропуска на государственной границе пытался пройти подозрительный мужчина. После проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Мужчина совершил кражу, а ориентировку на него разослали не только по стране, но и в пограничные страны.

- Разыскиваемого задержали на линии паспортного контроля при возвращении на территорию Российской Федерации из Республики Абхазии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину передали установленным порядком инициатору розыска - ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее за похищение бизнесмена, задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Он с сообщниками похитил знакомого и силой выбивал 60 миллионов рублей. 33-летнего приезжего задержали, а двое других скрылись – их объявили в розыск.