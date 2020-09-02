В Краснодарском крае появилась новая премия в области науки и инноваций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новая премия администрации Краснодарского края в области науки и инноваций будет присуждаться с 2021 года. Ее смогут получить кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет за открытия и достижения в научно-исследовательской деятельности.

- Открытия должны быть существенными, они должны обогатить отечественную науку и оказать значительное влияние на научно-техническое и социально-экономическое развитие Кубани. Премии будут выдаваться также за разработки качественно новых видов продукции и прогрессивных технологий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ежегодно по итогам открытого конкурса будет присуждаться пять премий в размере 300 тысяч рублей каждая. Вознаграждения будут сопровождаться дипломом и почетным знаком.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в новом учебном году студенты будут получать именные стипендии мэра. Для этого надо реализовывать социальные проекты, участвовать в волонтерском движении, отличился в учебе или научных исследованиях.