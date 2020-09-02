В Сочи стажерка обворовывала местные заведения

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В дежурную часть города-курорта поступило сообщение из санаторно-курортного комплекса. Сотрудник рассказал полицейским, что из сейфа организации пропали более 300 тысяч рублей. Стражи порядка на месте выяснили, что к краже может быть причастна стажерка.

- Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении противоправного деяния задержали 36-летнюю приезжую из Ставропольского края. Женщина в течение нескольких дней проходила стажировку в организации на должности кассира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что эта не первая кража женщины. Она, используя подложные документы, удостоверяющие личность, а также меняя внешность с помощью парика, устраивалась на работу помощником кассира в различные заведения города-курорта, и похищала деньги из сейфов и касс. Уже точно установлено, что она обворовала пять организаций на курорте на общую сумму 1 300 000 рублей.