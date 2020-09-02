Жертвами коронавируса в Краснодарском крае стали два человека

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае растет количество людей, умерших от коронавируса. За последние сутки на Кубани скончались два пациента с COVID-19. Летальные случаи зафиксированы в Армавире и Сочи.

- В Армавире умерла 85-летняя местная жительница. Ее положили в больницу с кашлем и повышенной температурой. Врачи выявили двустороннюю пневмонию. А анализ на COVID-19 показал положительный результат. Пациентка страдала сопутствующими сердечными заболеваниями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Второй летальный случай произошел в Сочи. Здесь не удалось спасти 83-летнего мужчину. Его госпитализировали в городскую больницу №4 с двусторонней пневмонией. Коронавирус также подтвердился. Последние дни он находился на ИВЛ. У этого пациента тоже были сердечные заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 2 сентября суточный прирост заболевших коронавирусом в Краснодарском крае составил 88 человек.