На Кубани полгода ищут без вести пропавшего 23-летнего парня

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

23-летний Александр Тохян 18 февраля этого года ушел из дома в станице Елизаветинской. До сих пор местонахождение парня не установлено.

- Последний раз молодого человека видели 19 февраля в одной из гостиниц в городе Новороссийске. О безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщила мама Александра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На вид Александру 23-24 года, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы – черные, - такие приметы описывают правоохранители. При нем был мобильник, паспорт и деньги. Всех, кто обладает какой-либо информации о нахождении парня, следователи просят сообщить в полицию.

В настоящее время следственный комитет по факту безвестного исчезновения 23-летнего молодого человека проводит проверку. Выясняются все обстоятельства пропажи парня.