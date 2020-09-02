В Краснодаре утвердили новый Генплан города

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Власти рассмотрели более пяти тысяч предложений по улучшению города на ближайшие годы. А накануне итоговый проект Генплана кубанской столицы подписал исполняющий обязанности главы города Виталий Косенко. А сегодня на внеочередной сессии документ утвердили депутаты городской думы.

- Огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в работе над этим важнейшим документом. Теперь у нас есть настоящая градостроительная Конституция. Это гарантия того, что Краснодар будет зелёным, удобным и современным, - написал в cвоем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов, который в настоящее время находится в отпуске.

Также утверждение генерального плана Краснодара прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Мы завершили большую работу по созданию новой градостроительной конституции города. Вместе с ведущими архитекторами страны, а, главное, с жителями краевой столицы постарались сделать так, чтобы документ отвечал современным требованиям комфортной жизни горожан, – отметил губернатор.

На примере нового Генплана Краснодара теперь будут создаваться документы в других кубанских городах, прежде всего, курортных.