Стало известно, кого обяжут соблюдать режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020

Часть запретов оставили, чтобы не дать инфекции распространиться. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 18 сентября. Согласно новому постановлению, все действующие ограничения продолжают действовать. Остались и жесткие меры, которые жители края обязаны соблюдать. В частности, сохраняется режим самоизоляции.

Согласно новому постановлению, речь идет о тех людях, кто старше 65 лет. Кроме того, в этом списке те, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов.

- Это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, - сообщается в тексте нового постановления, которое подписал глава региона.

Также в группе риска те, кто страдает диабетом. Среди осложнений, присущих этому недугу: болезни почек, инсульт, инфаркт, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения и снижение иммунитета.

- Людям из группы риска нужно всячески предупреждать возможности заражения. Им нужно быть наиболее осторожными, - говорят специалисты.

Врачи также советует во время режима самоизоляции людям с нарушениями обмена веществ соблюдать режим сна, рационального и сбалансированного питания, а также потреблять достаточное количество воды.