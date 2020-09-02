Житель Кубани получил два года тюрьмы за хищение 1,5 млн рублей из банка по чужому паспорту

Вступил в силу приговор Анапского городского суда в отношении мужчины, осужденного за мошенничество. Житель Гостагаевской нашел в Анапе чужой паспорт, но никому об этом не сообщил. Более того, он пошел в офис банка и, обманув сотрудников, снял со счета владельца документа 1,5 млн рублей.

- При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств учел явку с повинной, раскаяние и положительные характеристики. Возмещение материального ущерба в качестве смягчающего обстоятельства судом не принято, так как ущерб возмещен не подсудимым, а кредитной организацией, - сообщают в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Анапский городской суд приговорил мужчину к двум годам в колонии общего режима за мошенничество, апелляционная комиссия согласилась с решением суда первой инстанции и оставила приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.