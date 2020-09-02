Был пьяный и без прав: на Кубани бывший военный осужден за попытку скрыться с места ДТП

Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему одной из частей за ДТП, совершенное в состоянии опьянения и попытку скрыться с места аварии.

Авария произошла 4 января 2020 года. Рядовой выпил и сел за руль «Фольксвагена Поло» своей матери, кроме того, он не имел водительских прав. С ним в машине была пассажирка. На дороге между поселками Октябрьский и Водный в Красноармейском районе он не справился с управлением и автомобиль вылетель с трассы, а знакомая получила тяжелые травмы.

- После этого Черный оставил место совершенного им ДТП под предлогом сопровождения травмированной пассажирки автомобиля в лечебное учреждение, куда проследовал с последней на автомобиле скорой медицинской помощи, - сообщают в Военном следственном управлении СКР по ЮФО.

В пути машину скорой остановили сотрудники ГИБДД, военнослужащий рассказал, что водитель автомобиля остался на месте ДТП, пытаясь избежать наказания.

- В ходе судебного заседания Черный свою вину во вмененном ему преступлении признал полностью, - добавили в ведомстве.

В итоге мужчину приговорили к трем годам в колонии-поселении, с лишением права водить автомобиль сроком на два года.