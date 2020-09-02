В Крымском районе открыли обновленный парк

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В селе Молдаванском Крымского района после реконструкции открылся парк. На обновление зоны отдыха потратили 10 миллионов рублей.

– В парке поставили большой детский городок, сделали площадку с уличными тренажерами. Все дорожки в зеленой зоне выложили плиткой, поставили скамейки, урны и уличные фонари, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Это шестой реконструируемый объект в муниципалитете. Стоит отметить, что до конца года в рамках нацпроекта также реконструируют парк в селе Киевском.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тихорецком районе тоже открыли обновленный парк. С марта велись работы в зеленой зоне в Архангельском сельском поселении. Но обновление здесь еще не закончено – впереди еще два этапа реконструкции.