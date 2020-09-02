В Геленджике 19-летняя девушка разбилась насмерть, сорвавшись с 50-метрового обрыва

Фото: instagram.com/admin_gelen

Эта трагедия случилось ночью 2 сентября. Как стало известно, около 03:00 на набережной курорта на Толстом мысе в районе скульптуры «Дама с собачкой» погибла девушка.

Момент ее смерти запечатлели объективы камер видеонаблюдения, установленные на набережной. На кадрах ролика видно, как две девушки подходят к ограждению. Затем обе перелезают через него и начинают спускаться вниз с обрыва.

Что произошло дальше, неизвестно. Однако утром на каменном пляже нашли тело одной из девушек. Правоохранители не исключают, что погибшая могла оступиться на крутом склоне и сорваться с 50-метрового обрыва.

- Личность погибшей установили, это 19-летняя жительница станицы Полтавской, - сообщают в администрации Геленджика. - Вторая девушка, которая была с ней на набережной, пока не найдена, ее судьба неизвестна.

Власти курорта просят туристов быть осторожными. Спуск по склону в районе набережной запрещен. На тропе выставлены предупреждающие баннеры.

- Порой, играя со смертью, люди перелазят через балюстраду и спускаются практически по отвесной скале, - добавляют в мэрии города. - В очередной раз напоминаем, что это крайне опасно!