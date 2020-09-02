Сочинские таможенники не пустили в Абхазию грузовик с наборами для первоклассников

Фото: Сочинская таможня

На таможенном пункте в Адлере остановили грузовик, который, согласно документам, вез в Абхазию более двух тонн хозтоваров, одежды и обуви.

Однако при проверке оказалось, что в машине крупная партия незадекларированного товара, в том числе детские игрушки, женские купальники и наборы для первоклассников, всего более 5600 единиц.

- Как пояснил водитель, житель Абхазии в целях коммерческой реализации товаров народного потребления на территории Абхазии он загрузил в машину товара больше, чем указано в документах, которые решил не исправлять. По его словам, мужчина надеялся, что приобретенные товары не будут обнаружены сотрудниками таможенной службы, - сообщают в Сочинской таможне.

В итоге на водителя завели два административных дела за недостоверное декларирование товаров и управление транспортным средством без документов на перевозимый груз при международной перевозке.