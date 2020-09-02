Полиция начала проверку после падения 6-летней девочки с третьего этажа дома в Сочи

Врачи пока не дают никаких прогнозов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Этот несчастный случай произошел вечером 1 сентября. В одном из дворов на улице Бытха Хостинского района Сочи с высоты упала маленькая девочка.

По предварительной информации, шестилетний ребенок сидел на окне в квартире. Уж где были в этот момент взрослые, пока неизвестно, но за малышкой они не уследили. Девочка выпала из окна комнаты и упала на асфальт.

Чудом ребенок выжил, однако, по словам врачей, состояние девочки тяжелое, она получила серьезные травмы, в частности, у нее диагностирован перелом основания черепа. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

- Давать прогнозов не можем. Сейчас девочка дышать самостоятельно не может, ее подключили к ИВЛ, - сообщил «КП» - Кубань» источник в сочинской больнице, куда госпитализировали ребенка.

Этим инцидентом уже заинтересовались в полиции.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.