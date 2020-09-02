На Кубани рыбаки нашли в реке артиллерийский снаряд

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Обнаружение неразорвавшихся снарядов, мин и бомб, пролежавших в земле со времен Великой Отечественной войны, до сих пор, спустя 75 лет, после ее окончания, не редкость. Их находят при земляных работах, на них натыкаются в областных лесах грибники или туристы во время отдыха. Накануне артиллерийский снаряд обнаружили рыбаки.

- Его нашли в протоке реки в Славянске-на-Кубани, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

А до этого в хуторе Чембурка в Анапе местный житель во время работ в огороде на территории своего дома обнаружил 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

- При таких же обстоятельствах в селе Коноково в Успенском районе нашли авиационную бомбу весом около 2,5 килограммов, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Взрывотехники ОМОН обследовали каждый боеприпас. После чего бомбы времен войны уничтожили.