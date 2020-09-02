Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка

"Сбербанк"

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк делает все возможное, чтобы облегчить и ускорить процесс оформления бизнеса. Многие наши клиенты хотели бы открыть собственный бизнес, но некоторых из них останавливает страх перед организационными сложностями и расходами, связанными с регистрацией ИП или ООО. Новый сервис решает эту проблему: предоставляется бесплатно, а также экономит время и деньги клиентов».

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек.

В Краснодарском крае сервис предоставляется в офисах банка по обслуживанию корпоративных и частных клиентов, расположенных по адресу:

Краснодар: Ставропольская, 184, ул им. Красных Партизан/Котовского , 489/103, Офицерская, 43, Селезнева 86/1, ул. Садовая 112 , ул. Кр Партизан 489

Сочи: ул. Демократическая, 29, ул.Войкова, д. 2, Адлерский район, ул. Ленина, 221/1

Туапсе: ул. Войкова, 1, ул.Карла Маркса, 36

Новороссийск: ул. Дзержинского, 207, ул. Советов, 14

Анапа: ул.Ленина, 14

Геленджик: ул.Красногвардейская, дом №36

Каневская: ул. Нестеренко, 67

Кропоткин: ул. Красная, 144, ул.Ворошилова, 20

Ленинградская: ул. Красноармейская 34, ул. Трамвайная 1/1

Тихорецк: ул.Октябрьская, 46

Павловская: ул.Пушкина, 245

Староминская: ул.Красная, 9

Армавир: ул.Шаумяна, 6

Лабинск: ул. Мира, 211/5

Белореченск: ул.Гоголя, 51

Усть-Лабинск: ул. Красная, 293

Тимашевск: ул. Ленина, 154 А

Ейск: ул. Армавирская, №46/1

Крымск: ул.Ленина, 217

Северская: ул.Народная, 35

Славянск-на-Кубани: ул.Красная, 68

Полтавская: ул.Набережная, 282

Темрюк: ул.Октябрьская, 137, корпус 1