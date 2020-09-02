На Кубани четыре муниципалитета стали победители всероссийского конкурса

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В Краснодарском крае четыре муниципалитета получат федеральные субсидии на благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Таков итог всероссийского конкурса. До конца 2022 года им будет выделено 280 млн рублей.

- В числе победителей зона отдыха «Чистые пруды» в Лабинске, центральный парк в Тихорецке, городской пляж в Курганинске и площадь Ушакова в станице Тамань Темрюкского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В этом году в конкурсе участвовал 301 проект из 76 субъектов РФ. Федеральная комиссия выбрала 160 лучших, которые представляют 60 регионов страны.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о реализации национального проекта «Жилье и городская среда».