В Новороссийске нашли нарушения в застройке города

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В город-герой выезжала краевая комиссия, которая проверила соблюдение градостроительного и земельного законодательства. Выяснилось, что город застраивался с нарушениями.

- Выявлены застройки в водоохранной зоне и в границах береговой полосы, узаконенные по суду. Оказалось, что администрация даже не обжаловала эти решения, - сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

Также проверка показала, что более 3000 га земель лесного фонда пересекались с землями иных категорий. Все нарушения рабочая группа рекомендовала местным властям устранить в ближайшее время.

Напомним, до 1 сентября 2021 года должна быть завершена работа по корректировке Генпланов муниципалитетов. Накануне утвердили Генплан Краснодара. Именно на него поручил разняться губернатор остальным городам, особенно черноморским.