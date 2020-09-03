На Кубани к школе собрали свыше 7,3 тысяч нуждающихся детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ежегодно проходит акция, в рамках которой все желающие помогают ребятам из семей, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

- В этом году акция проходила с 3 по 28 августа. Жители собирали детей в школу. В пункты приема «Вторые руки» ребятам приносили канцелярские товары, ранцы, портфели, одежду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Перед новым учебным годом соцзащита посетила почти 3,5 тысяч семей, состоящих на профилактическом учете. Специалисты проверили, на сколько дети готовы к школе. Всем нуждающимся передали школьные принадлежности. Благодаря акции 1 сентября на Кубани смогли собрать более 7,3 тысяч ребят.

Стоит отметить, что эта благотворительная акция в регионе проходит уже пять лет.