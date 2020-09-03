В Новороссийске спасатели достали кота, застрявшего в печной трубе

Фото: instagram.com/alekseioderov

Инцидент произошел 2 сентября в переулке Ейском. В трубу частного дома залез кот, а выбраться оттуда не смог. Хозяйка вызвала на помощь спасателей.

- К нам обратилась хозяйка дома и попросила помощи. Ее кот провалился в печную трубу и самостоятельно оттуда не мог выбраться два дня, сообщил в своем аккаунте в Instagram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

На место выехали сотрудники экстренной службы. Они сначала хотели вытащить животное через трубу при помощи удавки, но кот всячески упирался. Спасателям пришлось делать дырку в стене. При помощи слесарных инструментов было сделано отверстие и пушистика спасли.