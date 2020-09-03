В Краснодаре откроются ярмарки выходного дня

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С 5 сентября в краевом центре откроются ярмарки выходного дня. Раньше в городе работало только три точки, с этих выходных прибавилось еще четыре.

- Ярмарки открыты для покупателей по субботам с восьми утра до трех часов дня. А торговые места на этих ярмарках предоставляются бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Новые ярмарки откроются на Восточно-Кругликовской, 26, Героя Яцкова, 13, Уральской, 168 и Каляева, 198. Продолжат на проспекте Чекистов, Думенко и Зиповской.

Стоит отметить, что жара на Кубани не спадает, поэтому на ярмарках запретили торговать скоропортящимися продуктами. Выставлять на прилавки можно только фрукты, овощи, ягоды и мёд. К середине осени, фермеры смогут продавать на ярмарках молочные и мясные продукты, рыбу.

Продавцы на местах обязаны соблюдать правила Роспотребнадзора: быть в масках и перчатках, иметь дезинфицирующие средства и медкнижку.